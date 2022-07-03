Что говорят военные эксперты об уходе из Лисичанска

https://racurs.ua/n172315-uhod-iz-lisichanska-chto-govoryat-voennye-eksperty.html

Ракурс

Російські війська встановлять контроль над територією Луганської області найближчими днями, і, ймовірно, потім зосередять сили у Сіверську. Про це у звіті за 2 липня повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW).

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Повідомляється, що відхід українців до Сіверська дозволить українським силам зменшити ризик негайного оточення, але українські сили можуть продовжити відхід з боями до лінії біля траси Слов’янськ-Бахмут.