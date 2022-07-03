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Ракурс
Что говорят военные эксперты об уходе из Лисичанска

Уход из Лисичанска — что говорят военные эксперты

3 июл 2022, 09:15
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Російські війська встановлять контроль над територією Луганської області найближчими днями, і, ймовірно, потім зосередять сили у Сіверську. Про це у звіті за 2 липня повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW).



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Повідомляється, що відхід українців до Сіверська дозволить українським силам зменшити ризик негайного оточення, але українські сили можуть продовжити відхід з боями до лінії біля траси Слов’янськ-Бахмут.

Інститут дослідження війни пише, що українські сили, ймовірно, навмисно відійшли із Лисичанська, що призвело до захоплення міста росіянами 2 липня. Українські військові офіційно не оголошували про виведення військ, але й не повідомляли про оборонні бої навколо Лисичанська.

Ситуація поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька, карта - ISW

Російські сили, ймовірно, повернуться до наступу на Словʼянськ і Бахмут.

Військовий експерт Микола Бєлєсков також відреагував на ці події на фронті. Він зауважив, що виступ Сєвєродонецьк-Лисичанськ ЗСУ утримували понад місяць і відбивали при цьому флангову загрозу для траси життя Бахмут-Лисичанськ.

Окремий привіт передаю різного роду істеричкам, які розповідали про загрозу оточення як щось що вже ось-ось настане, створюючи негативний психоемоційний фон для військового командування, солдат і компатріотів. Військове командування вкотре довело здатність адекватно оцінювати ризики і знайти правильний баланс між необхідністю бити ворога і здатністю оцінювати всі супутні ризики, — написав Бєлєсков у своїх соцмережах.

Він вважає, що Генштаб правильно організував відхід з міста, якщо взяти до уваги значну перевагу ворога у вогневій могутності і не надто високі темпи постачання потужних західних систем ураження.

Наші сили оборони та безпеки роблять все, що в їх силах гарним доказом чого є темпи просування ворога, — констатує експерт.

Источник: Ракурс


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