Россиянам не удается прорвать фронт, но они закрепились в Лисичанске - Бутусов

https://racurs.ua/n172312-rossiyanam-ne-udaetsya-prorvat-front-no-oni-zakrepilis-v-lisichanske-butusov.html

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Росіяни закріплюються в районі Лисичанська. Повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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Окупанти атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це попри знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Зазнають значних втрат, але вперто просуваються, — зазначив Гайдай.

Про ситуацію в Лисичанську написав й фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Він розповів на своїй сторінці у Фейсбук, що наразі противник глибоко просунувся та захопив частину міста.

Росіяни демонструють відео з центру міста, це факт. На відміну від Северодонецька та Рубіжного у місті не ведеться запеклих боїв, противник продовжує щільні обстріли та отримує у відповідь удари нашої артилерії. Наші поступово відходять. Завадити нашому відходу росіянам не вдається.

Бутусов пише, що усі спроби російського командування повністю оточити у Лисичанську українські війська ЗСУ відбивають завдяки організованому спротиву нашого угруповання, яке надійно тримає коридор.

Росіяни на підступах до Лисичанська захопили Лисичанський нафтопереробний завод, а також перетнули на півночі від міста Сіверський Донець і захопили село Привілля. Це створювало передумови для оточення наших військ.

Для оточення росіянам треба було захопити села Золотарівка, Білогорівка, Верхньокам’янське, вдарити через трасу Бахмут-Лисичанськ, і перерізати шляхи на Сіверськ.

Противник щодня проводить атаки, але усі вони відбиваються організованим вогнем. Коридор наші тримають, управління впевнене. Тут є рішучі командири, які користуються довірою та підтримкою бійців, і роблять все необхідне. Відхід не надихає, але наші війська бачать, що росіянам завдають значні втрати, ми б'ємо техніку, вражаємо піхоту. Тобто при певних умовах, силах, засобах, управлінні росіяни не здатні досягнути своїх цілей. Наші воїни це розуміють. Звичайно, розуміють не всі, але тут є достатньо воїнів, які чітко працюють, вони зайняті справою, — описав бої журналіст.

2 липня обстрілів міста було дещо менше. Причина цього, на думку Бутусова, — серія ударів українських ракет та РСЗВ HIMARS по арсеналах боєприпасів зс рф. Вони розгромлені українською армією.

Журналіст констатує, що ситуація навколо міста дуже складна і важка, але ніяких передумов для паніки, розвалу фронту нема, наша армія втримує тиск та роздає потужні удари у відповідь.