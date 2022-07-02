Колонну русских испепелили на подступах к Лисичанску. Фото:

https://racurs.ua/n172310-moschnyy-udar-kolonnu-okkupantov-razbili-na-podstupah-k-lisichansku-video.html

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Збройні сили України знищили ще одну колону російських військ на Донбасі.

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Удар по ворожій колоні техніки завдали на підступах до міста Лисичанськ у Луганській області. Тут весь час точаться важкі бої, окупанти наступають. Відео професійної роботи наших захисників опублікував фонд «Повернись живим» у Twitter.

Так росіяни горіли днями поблизу Лисичанська — йдеться у підписі до відео, яке зняв дрон, придбаний для потреб ЗСУ.

Так росіяни горіли днями поблизу Лисичанська.

Відео зняте з коптера, який передав ЗСУ наш Фонд��� pic.twitter.com/DORH7HVf95 — Повернись живим (@BackAndAlive) July 2, 2022

Нагадаємо, у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 1 липня повідомлялося, що загарбники активізували бойові дії на Краматорському напрямку, а також намагаються взяти під контроль Луганську область. Російські підрозділи намагається оточити українських захисників біля Лисичанська.

Радник міністр внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що станом на зараз вірогідність захоплення Луганської області дуже висока, а українська армія намагається захистити Лисичанськ. Ситуація в регіоні дуже складна, окупанти обстрілюють Луганщину так, що востаннє подібні обстріли фіксувалися лише під час Другої світової війни.