Ключевую цель россии в войне с Украиной назвали в МВД. Фото:

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Ключову ціль російських окупантів в Україні назвали в Міністерстві внутрішніх справ.

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Росіян не настільки цікавить Донбас, а південні регіони, зокрема, Одеса. Країні-агресору необхідний повний контроль над Чорним морем. Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

Станом на зараз у них план мінімум це просто анексія цієї території, план максимум — це якщо вдасться, то тоді розвивати наступ на Миколаїв і далі на Одесу. Тому, що ключова ціль цієї війни це насправді не Донбас, а це безумовно Одеса і повний контроль над Чорним морем, — розповів радник.

У МВС упевнені, що москві дуже важливо реалізувати цей план. Якщо країна-агресор зможе захопити Одесу, то все повернеться на початок 20 століття, коли Радянський Союз патрулював більшу частину Чорного моря і був домінантною силою у Чорному морі. За словами чиновника, це російська «доктрина столітньої давності».

Денисенко додав, що українські сили оборони не дають окупантам здійснити мрію кремля, оскільки перерізали систему постачання частково між частинами угрупувань російської армії на півдні України.

Поки що вони на цьому напрямку особливо нічого зробити не можуть. Вони окопуються і вони готуються до анексії цієї території, — додав він.

Нагадаємо, радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що ризик захоплення російськими військами Луганської області дуже високий, а зараз ЗСУ намагається не дати ворогам захопити Лисичанськ. Окупувати всю Донецьку область росіянам буде складніше, оскільки там є дві фортеці — Слов’янськ та Краматорськ.

Джерело: «РБК-Україна»