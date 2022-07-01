Армия рф пытается окружить ВСУ близ Лисичанска – Генштаб

https://racurs.ua/n172251-armiya-rf-pytaetsya-okrujit-vsu-bliz-lisichanska-genshtab.html

Ракурс

Війна росії проти України триває. Загарбники активізували бойові дії на Краматорському напрямку, а також намагаються взяти під контроль Луганську область. Про це вранці 1 липня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються оточити українських військових в районі Лисичанська з півдня та заходу й встановити повний контроль над Луганською областю. Сили рф ведуть штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення підрозділів ЗСУ, — йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку воєнні злочинці росії також обстрілюють позиції ЗСУ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ та Вовчоярівка. Також армія рф безуспішно намагаються взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут — Лисичанськ.

Одночасно ворог активізував бойові дії на Краматорському напрямку. На Бахмутському напрямку противник обстрілює із артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Відродження, Майорськ та Вугледарської ТЕС. Намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, успіху не має, — додали у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

На Слов’янському напрямку війська ворога ведуть оборону, перегруповуються та намагаються покращити тактичне положення. Агресор здійснив артилерійські обстріли позицій захисників України неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки.