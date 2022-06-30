Канада передаст Украине 39 бронетранспортеров ACSV. Фото: defence-blog.com

https://racurs.ua/n172248-kanada-peredast-ukraine-39-bronetransporterov-acsv.html

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Військову допомогу Україні надасть Канада — вже опрацьована угода про передання ЗСУ 39 броньованих машин бойової підтримки (ACSV).

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Ці легкові машини є вкрай ефективними й раніше призначалися для Збройних сил Канади. Українська армія отримає броньовики, які обладнані туреллю і 25-міліметровою гарматою. Транспортні засоби прибудуть до України цього літа, але спершу українські військові пройдуть необхідне тренування. Про це 30 червня заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає телеканал CBC.

Ми просто раді, що допомагаємо, і продовжимо вивчати можливості й реагувати на запити України, — зазначив очільник канадського уряду за підсумком саміту НАТО.

Також українським захисникам передадуть шість камер високої роздільної здатності для ударних безпілотників Bayraktar.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що найближчими днями оголосить передачу Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму 800 млн дол. ЗСУ отримають від заокеанських партнерів новітні системи ППО, більше артилерії та боєприпасів, контрбатарейні радари, ще більше реактивних систем залпового вогню HIMARS та додаткові боєприпаси до них.

Крім того, на саміті НАТО вирішили, що 50 країн передадуть Україні 40 тис. протитанкових систем, понад 600 танків, близько 500 артилерійських систем та понад 600 тис. артилерійських боєприпасів.

Джерело: CBC