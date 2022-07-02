В МВД оценили риск оккупации россиянами Луганщины и Донетчины

В МВД оценили риск оккупации россиянами Луганщины и Донетчиныhttps://racurs.ua/n172305-v-mvd-ocenili-risk-okkupacii-rossiyanami-luganschiny-i-donetchiny.htmlРакурс
Ризик захоплення російськими військами Луганської області дуже високий.
Однак повністю окупувати Донецьку область загарбникам буде складніше. Зараз українська армія намагається не дати ворогам захопити Лисичанськ на Луганщині. Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».
Станом на зараз вірогідність захоплення Луганської області дуже висока, на жаль. Ми захищаємо Лисичанськ, ситуація дуже складна, — зазначив він.
Денисенко зазначив, що росіяни дуже потужно обстрілюють Луганщину. Такої інтенсивності обстрілів, яка спостерігається в Луганській області, не було в Європі після завершення Другої світової війни.
Радник глави МВС переконує, що загарбникам буде набагато складніше окупувати всю Донецьку область, оскільки там є дві фортеці — Слов’янськ та Краматорськ. При цьому Краматорськ має ще більш потужний захист.
Тому, не думаю, що це так просто, — додав він.
Нагадаємо, 1 липня в Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що росіяни активізували бойові дії на Краматорському напрямку, а також намагаються взяти під контроль Луганську область. Російська армія намагається оточити підрозділи ЗСУ біля Лисичанська.
Джерело: «РБК-Україна»