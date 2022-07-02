В МВД оценили риск оккупации россиянами Луганщины и Донетчины. Фото:

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Ризик захоплення російськими військами Луганської області дуже високий.

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Однак повністю окупувати Донецьку область загарбникам буде складніше. Зараз українська армія намагається не дати ворогам захопити Лисичанськ на Луганщині. Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

Станом на зараз вірогідність захоплення Луганської області дуже висока, на жаль. Ми захищаємо Лисичанськ, ситуація дуже складна, — зазначив він.

Денисенко зазначив, що росіяни дуже потужно обстрілюють Луганщину. Такої інтенсивності обстрілів, яка спостерігається в Луганській області, не було в Європі після завершення Другої світової війни.

Радник глави МВС переконує, що загарбникам буде набагато складніше окупувати всю Донецьку область, оскільки там є дві фортеці — Слов’янськ та Краматорськ. При цьому Краматорськ має ще більш потужний захист.

Тому, не думаю, що це так просто, — додав він.

Нагадаємо, 1 липня в Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що росіяни активізували бойові дії на Краматорському напрямку, а також намагаються взяти під контроль Луганську область. Російська армія намагається оточити підрозділи ЗСУ біля Лисичанська.

Джерело: «РБК-Україна»