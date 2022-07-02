Видео ударов Bayraktar по острову Змеиному опубликовал Залужный

Видео ударов Bayraktar по острову змеиному. Скриншот

https://racurs.ua/n172304-video-udarov-bayraktar-po-ostrovu-zmeinomu-opublikoval-zalujnyy.html

Ракурс

Український острів Зміїний остаточно «вичислили» від російської техніки та зброї.

.

Вчора, 1 липня, російська авіація скинула на острів фосфорні бомби, щоб знищити свою техніку та майно. Традиційно окупанти не змогли впоратися із поставленим завданням. Однак ЗСУ наказ виповнили на відмінно. Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Telegram.

Ми «допомогли» окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там «русскім духом» не пахне, — зазначив він.

Також головнокомандувач опублікував відео того, як ударний безпілотник Bayraktar завдає ударів по Зміїному.

Нагадаємо, в Одеській військовій адміністрації заявили, що 30 червня ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів Одеську область. Острів Зміїний, який розташований у північно-західній частині Чорного моря, до того дня залишався єдиною окупованою територією в регіоні.

Окупанти не витримавши регулярних артилерійських, ракетних та авіаційних ударів ЗСУ, залишили український острів. Видання Forbes Україна повідомило, що зс рф за час окупації острова Зміїний, з лютого по червень, втратили військової техніки на 915 млн дол. Майже вся ця сума — це крейсер «Москва», який коштував 750 млн дол.

У міністерстві оборони рф заявили, що нібито завершили виконання завдань на острові, а евакуація залишків гарнізону нібито є «жестом доброї волі».