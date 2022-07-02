Спецподразделение Kraken уничтожило штаб россиян на Харьковщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n172303-specpodrazdelenie-kraken-unichtojilo-shtab-rossiyan-na-harkovschine-video.htmlРакурс
Спецпідрозділ Kraken провів кілька військових операцій проти російських загарбників.
Українські військові завдали потужного удару по штабу збройних сил російської федерації, який розташовувався на окупованій території Харківської області. Загарбники розташувалися у кількаповерховому маєтку, але не сховалися від ЗСУ. Відео успішної атаки з’явилося на сторінці підрозділу у Facebook.
Також зазначається, що бійці «Кракену» зуміли знищити кілька десятків військових та артилерію армії рф.
На декілька десятків загарбників стало менше. Слава Україні, — підписали відео військові.
Нагадаємо, 2 липня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українські військові підірвали склад боєприпасів ворога на Луганщині. Очільник області опублікував відповідне відео, але деталей не розкрив.