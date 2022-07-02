Разбор завалов ТЦ в Кременчуге завершили. Фото: ГСЧС

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Розбір завалів у торговельному центрі «Амстор» у Кременчуку, який росіяни розбомбили 27 червня, завершено сьогодні, 2 липня.

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До робіт на місці залучили понад 1 тис. осіб та майже 140 одиниць техніки, з який 430 працівників та 70 одиниць техніки було від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що під завалами знайшли 29 фрагментів тіл — їх ідентифікуватимуть за ДНК-аналізом. У відомстві зазначають, що внаслідок ракетного удару загинули 19 осіб та постраждали ще 66. Госпіталізація знадобилася 26 особам.

За словами мера Кременчука Віталія Малецького, з-поміж 21 людини, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих, одна людина залишається зниклою безвісти. Ще один постраждалий помер у лікарні. Міський голова заявляє, що станом на 2 серпня кількість загиблих та зниклих безвісти становить 22 особи.

Тим часом очільник Полтавської обласної військової адміністрації Павло Лунін заявив, що остаточна кількість загиблих ще встановлюється.

Нагадаємо, російські бомбардувальники Ту-22 М3 27 червня атакували ТЦ «Амстор» у Кременчуку. Були випущені смертності ракети Х-22, які спричинили страшні руйнування.

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