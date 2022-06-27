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Кількість жертв ракетного удару по Кременчуку збільшилася, Х-22 запустили з літаків
Кількість жертв ракетного удару по Кременчуку збільшилася, Х-22 запустили з літаківhttps://racurs.ua/ua/n172144-kilkist-jertv-raketnogo-udaru-po-kremenchuku-zbilshylasya-h-22-zapustyly-z-litakiv.htmlРакурс
Удар по ТРЦ в Кременчуку забрав життя вже 10 людей.
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Такі дані станом на 19.30 27 червня повідомили в ДСНС Полтавщини.
Ще 40 людей травмовані внаслідок ракетного удару по місту Кременчук, торговельний центр повністю згорів.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у торговельно-розважальний центр російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.
Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.