Кількість жертв ракетного удару по Кременчуку збільшилася, Х-22 запустили з літаків

https://racurs.ua/ua/n172144-kilkist-jertv-raketnogo-udaru-po-kremenchuku-zbilshylasya-h-22-zapustyly-z-litakiv.html

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Удар по ТРЦ в Кременчуку забрав життя вже 10 людей.

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Такі дані станом на 19.30 27 червня повідомили в ДСНС Полтавщини.

Ще 40 людей травмовані внаслідок ракетного удару по місту Кременчук, торговельний центр повністю згорів.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у торговельно-розважальний центр російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.