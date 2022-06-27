Зеленський прокоментував удар по ТРЦ в Кременчуку

https://racurs.ua/ua/n172139-zelenskyy-prokomentuvav-udar-po-trc-v-kremenchuku.html

Ракурс

Російські окупанти 27 червня вдарили ракетами по торговельному центру у Кременчуку, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити.

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Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно, — прокоментував удар російських нелюдів президент України Володимир Зеленський.

«Ракурс» повідомляв про приліт двох ракет в ТРЦ «Амстор» у Кременчуку. Вибухи чули й у Полтаві, але інформація про них не підтвердились.

Жителі могли чути звуки вибухів під час останньої повітряної тривоги. Однак інформації про влучання ворожих ракет немає, — повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.