Росіяни намагаються блокувати Лисичанськ з півдня та південного заходу, закріплюється поблизу НПЗ

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Триває 124 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

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На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах оточення Сил оборони в районі міста Лисичанськ, намагається блокувати місто з півдня та південного заходу.

Росіяни поповнюють втрати особового складу, озброєння та військової техніки. На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Соледар.

Ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка — Верхньокам’янка, має частковий успіх, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу.

Для відволікання зусиль наших військ, вів наступ на напрямку Підлісне — Лисичанськ, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та створити сприятливі умови для наступу на населені пункти Барвінкове та Слов’янськ. Продовжує обстріли.

Намагаючись взяти під контроль Мазанівку, противник вів наступ з району населеного пункту Довгеньке. Отримав рішучу відсіч українських захисників та з втратами відійшов.

На Бахмутському напрямку здійснює обстріли з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе.

Українські підрозділи успішно припинили ворожу спробу розвідки боєм в районі Берестового та наступ в напрямку Мідна Руда — Клинове. В обох випадках окупанти відійшли. Ворог має частковий успіх на напрямку Роти — Вершина, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування дій наших військ, недопущення їх перекидання на інші напрямки, ворог обстрілював із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Катеринівка, Червоне та Малинівка. Росіяни завдали авіаудару поблизу Красногорівки.

Українські воїни зупинили наступ окупантів в напрямку Петрівське — Шевченко та відкинули ворога назад.

На Харківському напрямку російська армія з метою повернення втрачених позицій намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, але успіху не мав і відійшов. Також українські воїни успішно відбили ворожі штурми в напрямку Довгалівка та Залиман.

Генштаб повідомляє, що окупанти вживають заходів з оперативного маскування та намагаються увести наші підрозділи в оману, для чого встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків.