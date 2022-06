Перші броньовані гаубиці прибули з Німеччини в Україну.

.

Німецькі гаубиці PzH 2000, які Німеччина передала Україні разом із Нідерландами, уже кілька днів використовують на фронті. Про це пише газета Bild. Її журналіст побував на передовій, опублікувавши про це матеріал під назвою «Нарешті наші самохідні гаубиці в дії».

Де саме використовуються німецькі гаубиці не повідомляється — це секретна інформація. росія застосовує всі можливі засоби, щоб дізнатися, де знаходиться сучасна зброя із Заходу.

26-річний Руслан — один із тих, хто минулого тижня навчався в Німеччині управлінню гаубицями і тепер веде вогонь за російськими позиціями. Саме з ним розмовляв німецький журналіст поблизу лінії фронту.

PzH 2000 — це шостий вид артилерії західного калібру 155 мм поряд із гаубицями M777, FH70, M109, AHS Krab і Caesar, які вже використовуються на полі бою.

Panzerhaubitze 2000 — важка артсистема з гарматою натовського калібру 155 мм завдовжки 52 калібру на гусеничній платформі. Зі стандартними боєприпасами САУ може вести вогонь з відстані 30 км, з боєприпасами підвищеної дальності — 40 км, з активно-реактивним снарядом — понад 55 км.

Ця САУ вистрілює три снаряди за дев’ять секунд або десять за 56 секунд. Боєкомплект — 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів. Бойова маса — 55,3 т, екіпаж — п’ять осіб.

Thats the German Panzerhaubitze (1 from 12)! We were able to film at a secret position in the east. In front you can read: «Welcome to Ukraine, bitch!» One ukrainian soldier told us: «Thank you @Bundeskanzler, thank you german people.» @BILDpic.twitter.com/KSNPzUh3S1

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) June 27, 2022