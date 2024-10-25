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Ракурс
Rheinmetall передав ЗСУ ще 20 БМП Marder. Фото:

Rheinmetall передав ЗСУ ще 20 бойових машин піхоти Marder

25 жов 2024, 13:50
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ЗСУ отримали від німецької компанії Rheinmetall ще 20 бойових машин піхоти Marder.


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Поставка цих БМП відбудеться в кінці третього кварталу 2024 року. Загалом концерн надав українській армії майже 200 таких бронемашин. З них понад сотню становлять моделі Marder 1A3. Про це повідомила прес-служба компанії.

Угода про кільцевий обмін також передбачає поставку двозначної кількості інших одиниць техніки — бойових машин піхоти Marder і основних бойових танків Leopard. Наразі остання партія в розмірі 20 «Мардерів», надана Україні, була замовлена німецьким урядом і профінансована в середині двозначної кількості мільйонів євро.

Зазначається, що БМП, які передають Силам оборони, це — модель 1A3, яка оснащена сучасним лазерним далекоміром. Цей прилад дозволяє підвищити точність ураження цілей на полі бою й надає технологічну перевагу над росіянами.

Rheinmetall вперше отримав замовлення на поставку цих «Мардерів» ще в березні 2023 року і вже тоді виконала поставку 20 одиниць для України.

Нагадаємо, у Міноборони Німеччини заявили, що ЗСУ можуть використовувати німецьку зброю на свій розсуд, адже «з моменту її передачі вона стає власністю України». А міжнародне право передбачає можливість вести воєнні дії на території країни-агресора заради захисту власної держави.

Джерело: Ракурс


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