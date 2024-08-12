У Міноборони ФРН заявили, що Київ може використовувати німецьку зброю на свій розсуд

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У Міноборони ФРН заявили, що Київ може використовувати німецьку зброю на свій розсуд, адже «з моменту її передачі вона стає власністю України».

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Речник міністерства Арнбо Коллац також нагадав, що міжнародне право передбачає можливість вести воєнні дії на території країни-агресора заради захисту власної держави.

Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні, це — українська зброя… Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей, — заявив офіцер, додавши, що Україна при цьому зобов’язана дотримуватися міжнародного права.

Коллац уточнив, що використання далекобійної зброї — інше, політичне питання, але в цьому випадку про таке не йдеться.

Заступник речника Федерального уряду Вольфганг Бюхнер своєю чергою сказав, що Берлін інтенсивно консультується із ближчими союзниками та з урядом у Києві стосовно «специфічних збройних систем», які використовує Україна.

На відео — німецький Marder 1A3 десь в Курській області рф.