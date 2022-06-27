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Число жертв ракетного удара по Кременчугу увеличилось, Х-22 запустили с самолетов

Число жертв ракетного удара по Кременчугу увеличилось, Х-22 запустили с самолетов

27 июн 2022, 19:44
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Удар по ТРЦ в Кременчуку забрав життя вже 10 людей.



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Такі дані станом на 19.30 27 червня повідомили в ДСНС Полтавщини.

Ще 40 людей травмовані внаслідок ракетного удару по місту Кременчук, торговельний центр повністю згорів.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у торговельно-розважальний центр російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Источник: Ракурс


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