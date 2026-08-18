В Печенегах возросло количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ. Фото:

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Різко зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Печенігах.

Наразі відомо про 17 поранених. Також 10 осіб загинули. Госпіталізувати довелося 14 постраждалих. У них діагностували опіки та уламкові поранення, вони у важкому стані. Про це повідомили директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харківській обласні прокуратурі поінформували, що близько 8.40 російські військові застосували дві малогабаритні крилаті ракети «Бандероль» для удару по селищу Печеніги Чугуївського району. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

На обстріл вже відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави поінформував у Telegram, що влучання було по людному перехрестю, де розташовані пошта й магазини, а навколо — лише житлові будинки.

Рятувальники вже ліквідували пожежу, але на місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби. З’ясовуються всі обставини цієї трагедії.

Обов’язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України, — пообіцяв Зеленський.

Нагадаємо, 18 серпня російська армія завдала ракетного удару по Печенігам у Харківській області. Ворожий обстріл призвів до пошкодження 10 приватних будинків, кафе пошти, магазину та щонайменше семи автомобілів. Наслідки атаки усувають екстрені служби.