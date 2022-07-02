Морпехи из «Стугны» подбили российский танк. Фото:

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Ракурс

Український протитанковий комплекс «Стугна» продовжує доводити свою ефективність у боях.

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Російська армія не дорахується ще одного танка, бо він натрапив на «Стугну». Ворожу бронетехніку на Херсонському напрямку знищили протитанкісти бригади морської піхоти. Про це 2 липня повідомили в прес-службі Міністерства оборони.

І поки ви читаєте цей текст, наші славні морські піхотинці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком. Так буде з кожним російським загарбником, що чинить злочини в Україні! Російське зло безкарним не залишиться, — зазначили у відомстві.

Як відомо, ПТРК «Стугна» чудово зарекомендував себе в бою проти російської бронетехніки, навіть новітніх танків та гелікоптерів, з початку повномасштабної війни. Військові розповідають, що працювати за цим комплексом можна у будь-яку пору доби, бо він оснащений електронно-оптичним перетворювачем, або тепловізором.

Сам комплекс доволі мобільний, а пускова установка важить всього 40 кг. Вага ракети складає ще 30 кг. Тому розрахунку з кількох осіб достатньо, щоб переміщувати протиракетний комплекс.

Нагадаємо, у червні бійці протитанкового підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ вполювали з ПТКР «Стугна» два російські танки. Після вдалих влучань здетонував боєкомплект ворожих машин.