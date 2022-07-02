Оккупанты держат в тюрьмах террористической ДНР более 10 тыс. мариупольцев. Фото: advokatpost.com

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Тюрми самопроголошеної Донецької народної республіки переповнені українськими громадянами.

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Зокрема, понад 10 тис. маріупольців знаходяться у цих тюрмах. Окупанти затримували цивільних та направляли до місць позбавлення свободи — двох тюрем у Єленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці. Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах — наче у концтаборі. Про це 2 липня заявив мера Маріуполя Вадим Бойченко, передає прес-служба міськради.

Мирних людей росіяни утримують у тісних камерах — у кімнатах розміром два на три метри перебувають по 10 осіб. Людям не дають їжі та води й не випускають на вулицю. Українців катують фізично та психологічно, а медичної допомоги не надають.

Бойченко закликав Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання цивільних жителів Маріуполя та застосувати усі можливі інструменти для отримання списків ув’язнених.

Домогтися, щоб наразі вони отримали гідні умови перебування. Та спільно працювати над визволенням кожного маріупольця, — зазначив мер.

Нагадаємо, Amnesty International визнала бомбардування драмтеатру у Маріуполі воєнним злочином росії. Розслідувачі дійшли висновку, що удару по театру завдали з літака-винищувача — скинули дві 500-кілограмові бомби, що здетонували одночасно.