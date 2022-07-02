САУ Panzerhaubitze 2000. Фото:

https://racurs.ua/n172299-sau-panzerhaubitze-2000-rabotaet-po-rossiyskim-zahvatchikam-video-s-fronta.html

Ракурс

Німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 вже використовуються українськими військовими на фронті.

.

Самохідка доволі маневрова, що дозволяє їй швидко відпрацювати по ворогах та так само швидко сховатися від вогневої відповіді окупантів. Відео роботи західної зброї по росіянах 2 липня опублікував Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами».

У Міноборони показали як Panzerhaubitze 2000 працює по рашистах на східному фронті, — йдеться у підписі до відео.

Як відомо, Panzerhaubitze 2000 — важка артилерійська система з гарматою натовського калібру 155 мм завдовжки 52 калібру на гусеничній платформі. Зі стандартними боєприпасами САУ може вести вогонь з відстані 30 км, з боєприпасами підвищеної дальності — 40 км, з активно-реактивним снарядом — понад 55 км.

Самохідка здатна здійснити три простріли за дев’ять секунд або випустити 10 снарядів за 56 секунд. Боєкомплект цієї бойової машини складає 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів. Бойова маса Panzerhaubitze 2000 складає 55,3 т, екіпаж нараховує п’ять осіб.

Нагадаємо, наприкінці червня газета Bild повідомила, що німецькі гаубиці PzH 2000, які Німеччина передала Україні разом із Нідерландами, уже кілька днів використовують на фронті. Де саме використовуються німецькі гаубиці не повідомлялося, бо це секретна інформація. росія застосовує всі можливі засоби, щоб дізнатися, де знаходиться сучасна зброя із Заходу.