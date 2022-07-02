В Офисе президента объяснили невозможность договоренностей с россией. Фото: republic.ru

https://racurs.ua/n172298-u-zelenskogo-obyasnili-nevozmojnost-dogovorennostey-s-rossiey.html

Ракурс

Домовитися з президентом рф володимиром путіним неможливо, бо він щиро ненавидить Україну та українців.

.

Будь-який формат домовленостей з країною-агресором, навіть якщо Україна залишить їх на території, які росіяни контролювали до 23 лютого, це буде знову «відкладена війна». Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю «24 каналу».

Там немає раціональності. Ми з ним не можемо домовитися. Всі, хто думають, що ми можемо підписати «Мінськ-3», «Мінськ-4», «Мінськ-5», то ми не можемо цього зробити, бо ці люди нас ненавидять. І вони зроблять все, щоб встромити нам ніж в спину, — зазначив Подоляк.

Чиновник офісу Зеленського вважає, що влада росії хоче знищити слова «Україна» та «українець», лише після цього в москві зможуть спати спокійно.

На думку Подоляка, програш путіна у війні з Україною не лише завершить його політичну кар'єру, але й розпочне трансформацію росії.

Переговорний процес із російською стороною зараз не на часі, він на паузі. Подоляк наголосив, що президент України Володимир Зеленський найбільш «погружений» у тему переговорів і чітко розуміє, коли і яка послідовність дій має бути. Спершу, за словами держслужбовця, Збройним силам України треба завдати поразки російській армії на полі бою.

Бо росія має ще якесь усвідомлення того, що може завдати нам військової поразки. Тому наразі, щоб ми вийшли на переговорний процес, треба завдати військової поразки росії. Після цього наші переговорні позиції будуть суттєво підсилені і президент дасть нам можливість вести переговори далі, — наголосив радник глави ОПУ.

Нагадаємо, 30 червня президент Індонезії Джоко Відодо в ході візиту до країни-агресора росії заявив, що передав місцевому диктатору володимиру путіну послання від президента України Володимира Зеленського. Напередодні Відодо побував у Києві.

Джерело: «24 канал»