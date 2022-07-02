Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия взрыва, скриншот видео

Украинские военные уничтожили склад оккупантов на Луганщине (ВИДЕО)

2 июл 2022, 14:57
999

Українські військові підірвали склад боєприпасів ворога на Луганщині.



.

Про це сьогодні, 2 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, опублікувавши відповідне відео.

Деталі інциденту не уточнюються.

Також подібний відеозапис сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Як вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України, — вказано в описі до цього відео.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ спопелили склад окупантів, розташований в тимчасово окупованому місті Кадіївка Луганської області.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров