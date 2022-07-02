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Украинские военные уничтожили склад оккупантов на Луганщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n172297-ukrainskie-voennye-unichtojili-sklad-okkupantov-na-luganschine-video.htmlРакурс
Українські військові підірвали склад боєприпасів ворога на Луганщині.
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Про це сьогодні, 2 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, опублікувавши відповідне відео.
Деталі інциденту не уточнюються.
Також подібний відеозапис сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.
Як вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України, — вказано в описі до цього відео.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ спопелили склад окупантів, розташований в тимчасово окупованому місті Кадіївка Луганської області.