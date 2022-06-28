Склад боеприпасов рф испепелили ВСУ в оккупированной Кадиевке

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Війна росії проти України триває. Тим часом Збройні сили України продовжують ліквідовувати ворожі склади боєприпасів та військову техніку, яку воєнні злочинці рф звезли на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

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Ось вам ранковий склад боєприпасів окупантів у тимчасово окупованій Кадіївці, — йдеться у Телеграм-повідомленні Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України, оприлюдненому 28 червня.

Кадіївка розташована в Алчевському районі Луганщини, який з 2014 року перебуває під російською окупацією у складі маріонеткового терористичного утворення лнр.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося про вибухи у місці розташування особистого складу армії воєнних злочинців росії в окупованому Перевальську на Луганщині. Перевальск розташований за 25 км від Кадіївки. За даними ЗСУ, задимлення спостерігалося не над складом боєкомплекту, а над місцем безпосереднього розташовування окупантів.