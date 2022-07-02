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Ракурс
Наслідки вибуху, скріншот відео

Українські військові знищили склад окупантів на Луганщині (ВІДЕО)

2 лип 2022, 14:57
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Українські військові підірвали склад боєприпасів ворога на Луганщині.



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Про це сьогодні, 2 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, опублікувавши відповідне відео.

Деталі інциденту не уточнюються.

Також подібний відеозапис сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Як вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України, — вказано в описі до цього відео.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ спопелили склад окупантів, розташований в тимчасово окупованому місті Кадіївка Луганської області.

Джерело: Ракурс


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