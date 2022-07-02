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Ракурс
Українські артилеристи знищили російський «Панцир-1С», скріншот відео

Артилеристи одним ударом знищили російський «Панцир» за 15 млн доларів (ВІДЕО)

2 лип 2022, 10:11
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Українські артилеристи з одного пострілу знищили російський зенітний комплекс «Панцир-1С», вартість якого оцінюється у 15 млн дол. США.



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Відповідне відео сьогодні, 2 липня, оприлюднило Оперативне командування «Північ».

Як один влучний удар може позбавити противника техніки вартістю 15 мільйонів доларів? Дуже просто: коли в степах Донбасу українські артилеристи зустрічають такий розпіарений російський зенітний комплекс «Панцир-1С», — зазначається в описі відео.

«Панцир-1С» російська армія використовує з 2012 року. Цей самохідний зенітний ракетно-гарматни комплекс призначений для прикриття цивільних та військових об'єктів від повітряного нападу, а також наземних та надводних загроз.

Джерело: Ракурс


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