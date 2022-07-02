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У Києві погода знову встановлювала температурні рекорди, фото:
Чотири температурні рекорди встановила червнева погода у Києві — деталіhttps://racurs.ua/ua/n172296-chotyry-temperaturni-rekordy-vstanovyla-chervneva-pogoda-u-kyievi-detali.htmlРакурс
Погода у Києві у червні 2022 року встановила чотири температурні рекорди.
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Цьогорічний червень став сьомим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Зокрема, були зафіксовані такі рекорди:
- 20 червня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +25,9°, що на 0,3° вище рекордного значення температури для цього дня 1975 року. Кліматична норма була перевищена на 5,8°;
- мінімальна температура повітря 27 червня у столиці не опустилася нижче +19,8°. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2017 році і становило +19,7°;
- 28 червня у столиці температура не опустилась нижче +21,3°, що є повторенням попереднього рекордного значення 2016 року;
- максимальна температура повітря 29 червня досягла +34,4°. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1963 році і становило +34,0°.
Середньомісячна температура повітря у червні в Києві дорівнювала +21,7°, що на 2,2° вище за кліматичну норму:
- найхолодніше у Києві було 22 червня, коли мінімальна температура опустилась до +11,8°;
- найтепліше у столиці було 29 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +34,4°, встановивши таким чином температурний рекорд.
Водночас червень виявився скупим на опади — лише 42 мм, що становить 57% кліматичної норми.
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