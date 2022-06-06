Украинские военные показали, как у российских танков срывает башню от Стугны. Фото:

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Український протитанковий ракетний комплекс «Стугна» продовжує доводити свою ефективність у бою.

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Танкісти з ОУВ «Слобода» разом із 93-ою бригадою показали як нищать російську бронетехніку. Українські військові здатні нищити техніку окупантів десятками одиниць на день. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Telegram.

У танків рф зриває башту від цих хлопців, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, ПТРК «Стугна» з початку повномасштабної війни перетворює російську техніку та шматки заліза. Працювати за цим комплексом можна у будь-яку пору доби, бо він оснащений електронно-оптичним перетворювачем, або тепловізором.

Сам комплекс доволі мобільний, а пускова важить всього 40 кг. Ще 30 кг складає вага ракети. Для його застосування та переміщення достатньо розрахунку з декількох осіб.

Нагадаємо, українська артилерія знищила сучасну російську станцію зв’язку (Р-439-ОД або П-260-О) на території Харківської області. Майстерно по ворогу вдарили бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.