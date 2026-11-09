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Последствия российской воздушной атаки в Полтавской области, фото: ГСЧС
Россияне атаковали жилой массив в Кременчуге — есть пострадавшие (ФОТО)https://racurs.ua/n217295-rossiyane-atakovali-jiloy-massiv-v-kremenchuge-est-postradavshie-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували житловий масив у Кременчуці на Полтавщині та приватне підприємство в Кременчуцькому районі, спричинивши пожежі на кількох локаціях.
Про це сьогодні, 9 листопада, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники врятували з небезпеки 15 мешканців. 7 людей, зокрема підліток, дістали травми — потерпілим надають необхідну допомогу лікарі, — розповіли у відомстві.
Всі осередки горіння ліквідовані.