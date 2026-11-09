Наслідки російської повітряної атаки на Полтавщині, фото: ДСНС

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Російські загарбники атакували житловий масив у Кременчуці на Полтавщині та приватне підприємство в Кременчуцькому районі, спричинивши пожежі на кількох локаціях.

Про це сьогодні, 9 листопада, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники врятували з небезпеки 15 мешканців. 7 людей, зокрема підліток, дістали травми — потерпілим надають необхідну допомогу лікарі, — розповіли у відомстві.

Всі осередки горіння ліквідовані.