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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Кременчука, фото: Анна Андрієнко

Росія знищила центр для дітей з інвалідністю на Полтавщині (ФОТО)

9 лис 2026, 11:36
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 листопада, знищили центр для дітей з інвалідністю «Колібрі» у Кременчуці на Полтавщині.

Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомила власниця центру Анна Андрієнко.

Девʼять років праці. Все згоріло… Там НЕ було військових! Дитячий центр для дітей з інвалідністю і 3 житлових квартири, — наголосила вона.

Наслідки російського обстрілу Кременчука, фото: Анна Андрієнко

Нагадаємо, вночі росіяни атакували житловий масив у Кременчуці, спричинивши пожежі.

Джерело: Ракурс


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