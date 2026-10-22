Наслідки російського удару по Кременчуку, фото: «Кременчуцький Телеграф»

https://racurs.ua/ua/n216964-rosiyany-vdaryly-po-teleradiokompaniyi-u-kremenchuci-video.html

Ракурс

У Кременчуці російський БпЛА атакував будівлю приватної телерадіокомпанії «Візит», розташовану серед житлової забудови.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та мер міста Віталій Малецький.

Це черговий удар по цивільному об'єкту, який не має жодного відношення до військової інфраструктури, — наголосив мер.

Внаслідок влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Компанія VIZIT_NET на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє, що внаслідок прямого влучання будівля зазнала значних ушкоджень. Робота комплексу призупинена, оскільки обладнання та інфраструктура будівлі повністю вийшли з ладу.