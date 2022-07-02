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Подбитая российская техника, фото: «Украинская правда»

120 рашистов уничтожили защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

2 июл 2022, 10:42
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Російські загарбники за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 35 тис. 870 особового складу.



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За минулу добу цей показник зріс на 120 осіб. Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 1 тис. 582 танки;
  • 3 тис. 737 бойових броньованих машин;
  • 800 одиниць артилерійських систем;
  • 246 одиниць РСЗВ;
  • 105 одиниць засобів ППО;
  • 217 літаків;
  • 186 гелікоптерів;
  • 653 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 144 крилаті ракети;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 614 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 61 одиниця спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Источник: Ракурс


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