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Подбитая российская техника, фото: «Украинская правда»
120 рашистов уничтожили защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n172289-120-rashistov-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 35 тис. 870 особового складу.
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За минулу добу цей показник зріс на 120 осіб. Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 1 тис. 582 танки;
- 3 тис. 737 бойових броньованих машин;
- 800 одиниць артилерійських систем;
- 246 одиниць РСЗВ;
- 105 одиниць засобів ППО;
- 217 літаків;
- 186 гелікоптерів;
- 653 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 144 крилаті ракети;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 тис. 614 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 61 одиниця спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.