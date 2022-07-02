Підбита російська техніка, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n172289-120-rashystiv-znyschyly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 35 тис. 870 особового складу.

.

За минулу добу цей показник зріс на 120 осіб. Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

1 тис. 582 танки;

3 тис. 737 бойових броньованих машин;

800 одиниць артилерійських систем;

246 одиниць РСЗВ;

105 одиниць засобів ППО;

217 літаків;

186 гелікоптерів;

653 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

144 крилаті ракети;

15 кораблів/катерів;

2 тис. 614 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

61 одиниця спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.