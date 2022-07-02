Спецпідрозділ Kraken знищив штаб росіян на Харківщині. Фото: will-live.com

https://racurs.ua/ua/n172303-specpidrozdil-kraken-znyschyv-shtab-rosiyan-na-harkivschyni-video.html

Ракурс

Спецпідрозділ Kraken провів кілька військових операцій проти російських загарбників.

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Українські військові завдали потужного удару по штабу збройних сил російської федерації, який розташовувався на окупованій території Харківської області. Загарбники розташувалися у кількаповерховому маєтку, але не сховалися від ЗСУ. Відео успішної атаки з’явилося на сторінці підрозділу у Facebook.

Також зазначається, що бійці «Кракену» зуміли знищити кілька десятків військових та артилерію армії рф.

На декілька десятків загарбників стало менше. Слава Україні, — підписали відео військові.

Нагадаємо, 2 липня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українські військові підірвали склад боєприпасів ворога на Луганщині. Очільник області опублікував відповідне відео, але деталей не розкрив.