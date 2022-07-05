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Робота сил ППО України, скріншот відео
Ураження цілей силами ППО показало командування Повітряних сил (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172396-urajennya-ciley-sylamy-ppo-pokazalo-komanduvannya-povitryanyh-syl-video.htmlРакурс
Бойову роботу української протиповітряної оборони — підрозділів зенітних ракетних військ повітряного командування «Схід» (місто Дніпро) показало Командування Повітряних сил ЗСУ.
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Відповідне відео, яке демонструє роботу сил ППО, опубліковане на сторінці Командування Повітряних сил у соціальній мережі Фейсбук.
5 липня 2022 року, 4.00 ранку, — зазначається в описі до відео.
Де саме було зняте це відео, не уточнюється. Ймовірно йдеться про ранковий обстріл Дніпропетровської області. Раніше повідомлялося, що сили ППО збили шість із семи ворожих крилатих ракет морського базування типу «Калібр», спрямованих на Дніпро та область.
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