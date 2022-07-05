Росіяни випустили сім ракет по Дніпропетровській області, ППО збила шість

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Ворог у ніч на 5 липня завдав ракетного удару по Дніпропетровській області. По області випустили сім ракет, шість з яких українські військові збили.

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У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав, — заявив голова області Валентин Різниченко.

У місті Покров був обстріляний приватний сектор. Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції.

Попередньо, без постраждалих, — додав Різниченко.

Мер Миколаєва також повідомив про сильні ракетні удари по місту — на місцях працюють рятувальні служби та медики. Деталі Олександр Сєнкевич обіцяв оприлюднити згодом.

Крім того, у Дніпропетровській області ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду.

У Зеленодольську поцілив по дачному масиву, у Великій Костромці — по одній з вулиць. Село частково без світла. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо, люди не постраждали, — повідомив голова області Резніченко.

Попередній ракетний удар по Дніпру воєнні злочинці росії завдали 28 червня. Російські загарбники поцілили ракетою в СТО «Автодизель». Тоді загинули три людини.