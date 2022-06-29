Ракетний удар по Дніпру — знайдено тіла загиблих

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Ракетний удар по Дніпру завдали воєнні злочинці росії ввечері 28 червня. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Пізніше чиновник додав, що російські загарбники поцілили ракетою в СТО «Автодизель». З його слів, під завалами можуть перебувати люди.

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Сьогодні зранку голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що під завалами автотранспортного підприємства виявили тіла двох загиблих.

Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих — чоловіка та жінку. Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди, — зазначив Резніченко.

Він вказав, що на місці «прильоту» фахівці виявили уламки ракети «Калібр».