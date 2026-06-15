У Дніпрі внаслідок обстрілу РФ пошкоджено Будинок органної та камерної музики. Фото:

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Армія Російської Федерації вночі 15 червня завдала ракетних ударів і по Дніпру.

В обласному центрі понівечені підприємства, коледж, заклад культури та інфраструктура. Зокрема, пошкоджено Будинок органної та камерної музики. Також виникла пожежа на підприємстві. Поранено 64-річного чоловіка, який був госпіталізований у стані середньої тяжкості. Про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Загалом в області внаслідок обстрілів двоє людей зазнали поранень. Майже 30 разів росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Сили протиповітряної оборони збили над територією регіону 24 ворожих БпЛА.

Нагадаємо, 15 червня у Києві російські окупанти обстріляли Києво-Печерську лавру. В Успенському соборі загорівся дах, а площа пожежі склала 800 кв. м. Також в столиці було пошкоджено Національну кіностудію імені Олександра Довженка. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех й була знищена найбільша і найстаріша костюмна колекція України.