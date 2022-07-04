Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пробиває дірку в споруді і туди залітає інша ракета - військові про HIMARS (ВІДЕО)

Пробиває дірку в споруді і туди залітає інша ракета — військові про точність HIMARS (ВІДЕО)

4 лип 2022, 22:54
999

Українські військові використовують ракетну систему залпового вогню HIMERS для ураження надважливих цілей — центрів управління, командних пунктів, склади, засоби радіо-електронної боротьби.



.

Про це розповів у відео Командування Сухопутних сил України один з бійців, які використовують американську РСЗВ.

Точність HIMERS настільки висока, що ракета пробиває дірку в споруді і в цей отвір залітає наступна ракета.

Погодна на роботу HIMERS не впливає - їх можна застосовувати за будь-яких умов.

Порівнювати сучасну РСЗВ і колишні радянські український військовий навіть не береться, адже це, за словами, «мерседес» і «жигулі».

На іншому відео показано нічну роботу HIMARS на Запорізькому напрямку.

Бойова робота високоточних HIMARS вночі по різних цілях одночасно. Окупанти, чекайте ще, — підписали відео у Генштабі ЗСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів