Пробиває дірку в споруді і туди залітає інша ракета — військові про точність HIMARS (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172373-probyvaie-dirku-v-sporudi-i-tudy-zalitaie-insha-raketa-viyskovi-pro-himars-video.htmlРакурс
Українські військові використовують ракетну систему залпового вогню HIMERS для ураження надважливих цілей — центрів управління, командних пунктів, склади, засоби радіо-електронної боротьби.
Про це розповів у відео Командування Сухопутних сил України один з бійців, які використовують американську РСЗВ.
Точність HIMERS настільки висока, що ракета пробиває дірку в споруді і в цей отвір залітає наступна ракета.
Погодна на роботу HIMERS не впливає - їх можна застосовувати за будь-яких умов.
Порівнювати сучасну РСЗВ і колишні радянські український військовий навіть не береться, адже це, за словами, «мерседес» і «жигулі».
На іншому відео показано нічну роботу HIMARS на Запорізькому напрямку.
Бойова робота високоточних HIMARS вночі по різних цілях одночасно. Окупанти, чекайте ще, — підписали відео у Генштабі ЗСУ.