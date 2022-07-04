Журналісти знайшли докази купівлі Туреччиною вкраденого росіянами в Україні зерна

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Ракурс

Схему вивезення росіянами краденого в Україні зерна зафіксували журналісти.

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Попри твердження влади Туреччини, що країна не купує у росії українське зерно з окупованих територій, журналісти «Схем» знайшли докази зворотного.

Схема проста: окупанти вимикають радари на суднах, якими вивозять українське зерно з Криму в турецькі порти, але цей систематичний процес регулярно потрапляє на знімки з супутника.

Про це йдеться в розслідуванні, опублікованому 4 липня. У ньому оприлюднили супровідні документи на зерно, яке великими партіями імпортує Туреччина. Походження товару в них зазначене як «Крим, Росія».

Зерно вантажиться в порту «Авліта» (Севастополь), куди його звозять з тимчасово окупованих територій, зокрема Херсонської та Запорізької областей. У сюжеті показаний шлях двох суден — російського та сирійського.

Балкери регулярно заходили в підсанкційний порт Севастополя, де через термінал «Авліта» завантажувались зерном, а потім прибували до Туреччини і там розвантажувались. Під час входження в кримський порт судна вимикають радари, тому їх неможливо відстежити через системи моніторингу суден, такі як Marine Traffic або Equasis.

Утім, їм не вдається «сховатись» від супутника, який з космосу фіксує перебування та завантаження суден в кримській «Авліті».

Одне з таких суден — «Михайло Ненашев» під російським прапором. Журналісти наводять докази трьох його рейсів з порту в Криму до портів Туреччини. 15 квітня супутник Planet Labs зафіксував цей балкер біля «Авліти». Через виключені протягом трьох днів радари, судно лишалось «непомітним» для системи офіційного моніторингу суден Marine Traffic.

Водночас цей сервіс зафіксував, що до заходу в кримський порт воно було «в баласті» — тобто порожнім. А після — вже завантаженим. 22 квітня «Михайло Ненашев» став у турецький порт Деріндже. За чотири дні система зафіксувала, що балкер — розвантажився.

Інший рейс до Туреччини «Ненашев» виконав у травні. 25 травня супутник Planet Labs показав його біля «Авліти». 26 травня балкер вийшов в море і увімкнув радари, ставши «помітним» для моніторингу Marine Traffic. Цей же сервіс зафіксував вантаж на його борту. 30 травня «Ненашев» дістався турецького порту Іскендерун.

Упродовж тижня балкер повторив свій шлях, вийшовши з Туреччини порожнім. Згодом він зайшов в акваторію Чорного моря і взяв курс нібито на якірну стоянку «Кавказ» у Керченській протоці, але при цьому вимкнув радари. 14 червня супутник зафіксував його біля «Авліти». Того дня його трюми були порожніми, а в наступні — завантажені зерном.

18 червня балкер «Ненашев» з’явився на радарах в районі Керченської протоки та взяв курс на Туреччину. 25 червня пришвартувався до причалів приватного порту MMK Metalurji неподалік Іскендеруна, де його зафіксував журналіст Осман Пашаєв.