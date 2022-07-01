До Туреччини прибув російський корабель із вантажем з окупованого Бердянська

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Ракурс

До Туреччини 1 липня прибув російський корабель із вантажем з окупованого Бердянська.

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Україна звернулась до турецької сторони з вимогою вжити заходів. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук посол України в Туреччині Василь Бондар.

Київ підозрює, що у порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з краденим в Україні зерном.

На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади Туреччини. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України, — написав Бондар.

На початку червня Боднар розповів, що росія вивозить українське зерно в інші країни, зокрема і в Туреччину. Тоді він повідомив, що російські окупанти вкрали зерно з Херсонської області, завезли до окупованого Севастополя, потім завантажили на кораблі і вивезли до інших країн.

Аналітики вважають, що російська федерація завозить в Туреччину крадене українське зерно, переоформлюючи його у своїх портах на «російське». Схема вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму до Туреччини така:

судно на декілька днів зникає з радарів у Чорному морі, відключивши транспондер. За цей час встигає завантажується на зерновому терміналі в Криму;

потім корабель з’являється на радарах, але вже біля російських берегів. Заходить у порт «Кавказ» або «Азов», вдає, що там завантажилося;

далі вантаж відчалює до Туреччини.