«Зерновий коридор» у Чорному морі анонсує Туреччина — деталі

https://racurs.ua/ua/n171486-zernovyy-korydor-u-chornomu-mori-anonsuie-turechchyna-detali.html

Ракурс

Анкара вважає реалістичним план створення «зернового коридору» для експорту українського зерна. Про це 8 червня заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після зустрічі з воєнним злочинцем — главою мзс рф сергієм лавровим.

.

Чавушоглу переконаний, що існують «підстави для надії на повернення до переговорного процесу між рф та Україною».

У питанні «зернового коридору» ми обговорюємо механізм за участю ООН, росії, України та Туреччини. Якщо є продукція, яку світові країни імпортують і з України, і з рф, ми маємо спільно відкрити шлях для постачання, — сказав глава зовнішньополітичного відомствам Туреччини.

Окрім цього, президент Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцем. Вони також обговорили можливості експорту українського зерна Чорним морем. Шольц додатково розповів Зеленському про його останню розмову з російським диктатором володимиром путіним.

Оскільки росія блокує українські порти, в Україні залишається 23,5 млн т зернових та олійних культур. Київ вже розпочав постачати зерно на світовий ринок вантажівками, залізницею та річками.

Водночас москва підробляє документи для вивозу крадене українського зерна. У зв’язку з цим правоохоронні органи Туреччини не можуть зафіксувати порушення. За словами посла України в Туреччині Василя Боднара, українське зерно росіяни вивозять автотранспортом до Севастополя. Там його оформлюють як «російське», нібито привезене з Краснодара чи Новоросійська. Після чого воно йде до Туреччини.

Ми передали турецькій стороні перелік суден, які використовуються росією та третіми сторонами для нелегального вивезення краденого зерна, в тому числі в порти Туреччини. Офіційна Анкара взяла це до уваги і пообіцяла докладно опрацювати, — наголосив Боднар.

Нагадаємо, раніше супутник зафіксував, що кремль відправляє українське зерно, звезене до Криму, в країни Близького Сходу.