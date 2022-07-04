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Ракурс
Зеленський утворив 14 військових адміністрацій у прифронтових районах Донеччини

Зеленський утворив 14 військових адміністрацій у прифронтових районах Донеччини

4 лип 2022, 21:16
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Президент України Володимир Зеленський утворив 14 військових адміністрацій у прифронтових районах Донецької області. Як йдеться в опублікованому 4 липня указі президента, військові адміністрації з’являться у Бахмутському, Краматорському, Волноваському та Покровському районах.



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Цими днями лінія фронту впритул наблизилася до кількох великих міст Донбасу.

У Бахмутському районі зʼявилися чотири міські військові адміністрації: Бахмутська, Сіверська, Соледарська, Часовоярська, а також — Званівська сільська військова адміністрація.

У Краматорському районі утворили чотири міські військові адміністрації — Краматорську, Лиманську, Миколаївську, Святогірську та Черкаську селищну військову адміністрацію.

У Волноваському районі відтепер є Великоновосілківська селищна та Комарська сільська військові адміністрації.

У Покровському районі Донеччини утворили Курахівську міську військову адміністрацію та Шахівську сільську.

Нагадаємо, мер Словʼянська Вадим Лях повідомив, що місто стало прифронтовим. З окупованого росіянами Лисичанська змогли виїхати не всі, хто хотів. У неділю росіяни двічі обстріляли Краматорськ з РСЗВ «Смерч».

Джерело: Ракурс


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