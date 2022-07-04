Словʼянськ став прифронтовим містом, з Лисичанська змогли виїхати не всі охочі

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Ракурс

Мер Словʼянська Вадим Лях повідомив, що місто стало прифронтовим. Найближчі позиції росіян за 7—10 км, тому вони активно обстрілюють місто з артилерії.

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Для місцевої влади наразі головне — це евакуація містян. Люди на тлі обстрілів почали активніше їхати.

Лях в ефірі «Еспресо» розповів, що евакуація триває у двох напрямках — Дніпро-Рівне та другий маршрут до Покровська і поїздом до Львова.

Лінія фронту біля міста не змінюється вже місяць.

Кожного дня прилітає. Наприклад, якщо брати вчора, то 40 будинків зруйновано. Дев’ятиповерховий будинок частково зруйнований. Завжди жаль людських життів, тому завжди закликаю людей евакуюватися, — додав Лях.

Мер розповів, на якій відстані від міста на різних напрямках перебувають окупанти.

Якщо брати в напрямку Лимана до Райгородка — це 7−10 км, якщо брати в напрямку Ізюма, Долини — це 30 км. Якщо напрямок Святогірська — це до 20 км. Артилерія вже б'є по місту — така можливість у ворога є. Можливо, він буде компенсувати відсутність наступальних дій обстрілами міста, мирного населення. Але де буде головний удар, мені важко сказати, — підсумував Лях.

З окупованого рашистами 3 липня Лисичанська змогли виїхати не всі, хто хотів, повідомив «Радіо Свобода» голова Лисичанської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибіко.

Як би ми не хотіли усіх вивезти, але потік дуже збільшився у останні дні, і також збільшилися обстріли. Тих, кого могли, ми вивезли, але я думаю, що ми не змогли добратися до якихось районів у глибині Лисичанська, — розповів він, додавши, що наразі безпечного способу залишити місто немає.

Шибіко також підтвердив, що частина людей, які залишаються у місті, справді чекали приходу окупантів.

Відсоток людей, які чекали російські війська, був. Це — люди більш такого старшого віку, які ще пам’ятають Радянський Союз, вони його чекають і дочекалися. Вони вважають, що до них зараз прийшов Радянський Союз, — розповів голова ВЦА.

«Ракурс» повідомляв, що 3 липня російські виродки обстріляли Слов’янськ — наслідком злочину стала загибель шістьох людей, серед яких була 10-річна дівчинка, а також поранення 19 осіб.

В іншому великому місті Донбасу — Краматорську — ситуація також тривожна. Мер міста Олександр Гончаренко розповів в ефірі єдиних новин про обстріли міста.

У неділю росіяни двічі обстріляли Краматорськ з РСЗВ «Смерч».

Внаслідок першого обстрілу майже повністю було знищено половину готелю Comfort Park Hotel, обійшлося без жертв та поранених.

Ніхто в місті так і не зрозумів, навіщо треба було так сильно обстрілювати Краматорськ та Слов’янськ. Можливо, окупанти намагаються залякати мешканців чи психологічно натиснути на керівництво держави, щоб ті повернулися за стіл переговорів на умовах рф. Але це точно були цілеспрямовані обстріли, — розповідає мер.

Також Гончаренко розповів, що з 23 травня на Донбасі немає газу, оскільки російська армія перебила усі магістралі та газопроводи.

Але, на щастя, у Краматорську є електрика та 70% міста забезпечено водою. Навколишні села без води, вони отримували її з району бойових дій під Лиманом. Ми підвозимо воду до села у баках, бочках. У багатьох населених громадах, які входять до складу Краматорського району (Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Святогірськ) взагалі немає води, — каже мер.

При цьому в Краматорську все ще працює частина медустанов, магазинів та аптек. Окрім цього, у місті працюють АЗС.

За словами Гончаренка, у Краматорську залишилося близько 30% населення — це приблизно 60−65 тис. людей.