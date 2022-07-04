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Зеленский образовал 14 военных администраций в прифронтовых районах Донбасса
Зеленский образовал 14 военных администраций в прифронтовых районах Донбассаhttps://racurs.ua/n172371-zelenskiy-obrazoval-14-voennyh-administraciy-v-prifrontovyh-rayonah-donbassa.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський утворив 14 військових адміністрацій у прифронтових районах Донецької області. Як йдеться в опублікованому 4 липня указі президента, військові адміністрації з’являться у Бахмутському, Краматорському, Волноваському та Покровському районах.
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Цими днями лінія фронту впритул наблизилася до кількох великих міст Донбасу.
У Бахмутському районі зʼявилися чотири міські військові адміністрації: Бахмутська, Сіверська, Соледарська, Часовоярська, а також — Званівська сільська військова адміністрація.
У Краматорському районі утворили чотири міські військові адміністрації — Краматорську, Лиманську, Миколаївську, Святогірську та Черкаську селищну військову адміністрацію.
У Волноваському районі відтепер є Великоновосілківська селищна та Комарська сільська військові адміністрації.
У Покровському районі Донеччини утворили Курахівську міську військову адміністрацію та Шахівську сільську.
Нагадаємо, мер Словʼянська Вадим Лях повідомив, що місто стало прифронтовим. З окупованого росіянами Лисичанська змогли виїхати не всі, хто хотів. У неділю росіяни двічі обстріляли Краматорськ з РСЗВ «Смерч».