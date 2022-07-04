Пробивает дыру в сооружении и туда залетает другая ракета — военные о HIMARS

https://racurs.ua/n172373-probivaet-dyru-v-stene-i-tuda-zaletaet-drugaya-raketa-voennye-o-tochnosti-himars-video.html

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Українські військові використовують ракетну систему залпового вогню HIMERS для ураження надважливих цілей — центрів управління, командних пунктів, склади, засоби радіо-електронної боротьби.

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Про це розповів у відео Командування Сухопутних сил України один з бійців, які використовують американську РСЗВ.

Точність HIMERS настільки висока, що ракета пробиває дірку в споруді і в цей отвір залітає наступна ракета.

Погодна на роботу HIMERS не впливає - їх можна застосовувати за будь-яких умов.

Порівнювати сучасну РСЗВ і колишні радянські український військовий навіть не береться, адже це, за словами, «мерседес» і «жигулі».

На іншому відео показано нічну роботу HIMARS на Запорізькому напрямку.