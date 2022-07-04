HIMARS крошат рашистов на Запорожском направлении — эффектное видео

https://racurs.ua/n172360-himars-kroshat-rashistov-na-zaporojskom-napravlenii-effektnoe-video.html

Ракурс

Американські РСЗВ HIMARS працюють по русні вже на Запорізькому напрямку.

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Генеральний штаб ЗСУ показав, як ці реактивні системи працюють по російських окупантах. На оприлюдненому відео видно, що українські артилеристи розгорнули HIMARS на шосе.

Відео роботи РСЗВ українські військові доповнили й кількома фото.

30 червня президент США Джозеф Байден заявив, що Україна отримає нову передову західну систему ППО, більше артилерії та боєприпасів, контрбатарейні радари, ще більше реактивних систем залпового вогню HIMARS та додаткові боєприпаси до цих систем.