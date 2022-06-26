Чем отличаются MLRS и HIMARS, объяснил Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n172104-chem-otlichautsya-mlrs-i-himars-obyasnil-genshtab-vsu.html

Ракурс

За час війни українська армія та звичайні українці отримали дозу нових знань, назв та народних уподобань в озброєнні. В Генеральному штабі ЗСУ вирішили пояснити, в чому ж різниця між американськими артилерійськими системами MLRS та HIMARS.

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Якщо коротко, то обидві американські системи в номінальному визначенні — звичайні реактивні системи залпового вогню. MLRS та HIMARS — це РСЗВ, схожі до радянських БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» чи БМ-30 «Смерч», до назв яких усі звикли. Але вони трохи відрізняються як від звичних РСЗВ, так і між собою, — йдеться у повідомленні Генштабу у Фейсбук.

Система MLRS (англ. Multiple Launch Rocket System) М270 на гусеничній базі БМП «Бредлі», яка має два окремих пускових контейнери та відповідно до компонування ракет — різну їх кількість, дальність та спроможності ураження ворога. Кожен контейнер може бути споряджений шістьма або однією ракетою. Така РСЗВ є універсальною у використанні.

Менші за класом ракети можуть мати касетну частину (максимальна дальність 32, 45 та 70 км). А найпотужніша ракета ATACMS летітиме до 300 км.

Головна особливість системи HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System) — її мобільність. М142 отримала вже колісну базу, меншу масу та все таку ж універсальність. Комплект ракет для пускового контейнера такий же як для MLRS. Тобто можливий запуск одної ракети ATACMS з дальністю в 300 кілометрів або 6 ракет із дальністю до 70 кілометрів.

Україна отримуватиме обидві системи — MLRS та HIMARS із ракетами для дальності до 70 км. Основні відмінності — це база шасі та кількість пускових контейнерів. Система MLRS на гусеничній базі з двома контейнерами, а HIMARS — на колісній базі з одним контейнером.

У Генштабі вважають, що для активного знищення російської армії, штабів, пунктів управління, логістичних сполучень та живої сили на великих відстанях — це ідеальна заміна системам «Смерч» та «Ураган».