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Ракурс
Окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг на станції поблизу Криму

Окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг на станції поблизу Криму

2 сер 2022, 14:31
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На залізничній станції «Каланчак» окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг.





Інцидент стався 1 серпня поблизу адмінмежі Херсонської області та Криму. 31 липня сюди прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для окупантів.

О 8.00 наступного дня рашисти розпочали розвантаження ешелону. В Головному управлінні розвідки Міноборони припустили, що задля маскування розвантаження і захисту від ударів HIMARS окупанти застосували потужні засоби задимлення.

У понеділок о 11.20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Розвідники розповіли, що точно визначити його природу «не вдалось через щільну димову завісу».

Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся.

Ймовірно, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси.

В ГУР повідомили, що в ніч з 29 на 30 липня українські військові влучили по російському залізничному ешелону, який прибув на станцію Брилівка — це на південний схід від Херсона. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.

Джерело: Ракурс


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