Окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг на станції поблизу Криму

https://racurs.ua/ua/n173310-okupanty-vlashtuvaly-dymovu-zavisu-ta-pidirvaly-vlasnyy-potyag-na-stanciyi-poblyzu-krymu.html

Ракурс

На залізничній станції «Каланчак» окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг.

Інцидент стався 1 серпня поблизу адмінмежі Херсонської області та Криму. 31 липня сюди прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для окупантів.

О 8.00 наступного дня рашисти розпочали розвантаження ешелону. В Головному управлінні розвідки Міноборони припустили, що задля маскування розвантаження і захисту від ударів HIMARS окупанти застосували потужні засоби задимлення.

У понеділок о 11.20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Розвідники розповіли, що точно визначити його природу «не вдалось через щільну димову завісу».

Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся.

Ймовірно, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси.

В ГУР повідомили, що в ніч з 29 на 30 липня українські військові влучили по російському залізничному ешелону, який прибув на станцію Брилівка — це на південний схід від Херсона. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.